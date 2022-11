Draviss te montre le "Grand Lyon"

Montre ce clip à ton pote qui ne connait pas Lyon.

Draviss frappe un grand coup avec "Grand Lyon" et la collaboration du rap lyonnais dans son intégralité ! Le rap de Lyon commence à prendre de l'ampleur, grâce à des artistes comme Sasso, La Famax, L'Allemand, Menace Santana, La F ou le collectif Lyonzon, mais ce n'est que la face visible de l'iceberg. Si on creuse on découvre vite qu'il existe une multitude de rappeurs talentueux dans tous les secteurs de la ville, tous avec un fort potentiel ! La scène lyonnaise a souvent été sous-estimé mais c'est le moment d'inverser la tendance !

Dans son clip, Draviss te présente les villes/quartiers de Lyon avec les rappeurs emblématique de chaque coin, comme ça plus d'excuse pour ne pas découvrir la prochaine scène qui va retourner le rap en France !