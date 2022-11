Un titre de son EP à venir.

Doria revient ce mois d'octobre avec la reprise de sa série de freestyles exclusivement sur Instagram et Tik Tok. Style épuré en noir et blanc et retour aux bases dans "la banger mobile". Le titre "Valhalla" en featuring avec Hatik est un véritable passe-passe entre les deux artistes. A noter que ce morceau sera présent sur le futur EP de la rappeuse, " MDP 2" (pour MoDe oPératoire).