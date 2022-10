Un feat avec Fresh LaDouille.

Thabiti envoie un clip coloré en featruing avec Fresh LaDouille. Le beat est très rythmé, ce qui n'est pas forcément la tasse de thé de Fresh mais il s'adapte hyper bien et offre un bon contre-poids à celui plus sautillant de Thabiti. De quoi aller loin et de pouvoir rapidement compter les "Milli".