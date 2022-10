Rihanna fait son retour avec "Lift Me Up"

Un titre de la bande- originale de "Black Panther 2"

Rihanna vient donc de mettre fin à six d'attente avec la sortie du titre "Lift Me Up", un morceau qui se trouve sur la bande-originale du film "Black Panther Wakanda Forever". Ecrit par par Tems, Ludwig Göransson, Rihanna et Ryan Coogler, la chanteuse garde le moral sur cette ballade sincère dédiée au défunt acteur, Chadwick Boseman, qui a interprété Black Panther dans tous les films Marvel jusqu'à maintenant.