La connexion est efficace.

Le mélange des sonorités drill et d'autres sonorités latino ou afro donne souvent de gros bangers. Ça se vérifie une fois de plus avec ce featuring entre Saamou Skuu et Gambino La MG qui ont dévoilé le clip d'un morceau qui va beaucoup tourner dans les voitures : "Touch Down". Un morceau bien street, qui ambiance très fort, le tout appuyé par un clip très egotrip et bien efficace, avec de très bonnes chorégraphies. On valide et vous ?