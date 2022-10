Un feat avec Polo G.

Gros feat entre Nardo Wick et Plo G sur le titre "G Nikes". Dans le clip qui l'accompagne, les deux cerveaux organisent une prise de contrôle complète d'un établissement pénitentiaire. Le morceau vient d'être ajouté à son récent album, "Who Is Nardo Wick? (Deluxe)" qu'il a sorti en juillet.