Lil Baby en mode lover dans "California Breeze"

Le rappeur est en plein week-end amoureux.

Lil Baby continue de fracasser les charts à chaque nouvelle sortie, que ce soit pour ses albums ou en featuring. Le rappeur d'Atlanta est omniprésent et il occupe l'espace pendant que les frérots Gunna et Young Thug règlent quelques problèmes judiciaires. Le 14 octobre, il dévoilait son troisième album studio, "It's Only Me", un gros projet de 23 titres. Dessus on retrouve le morceau "California Breeze", dont le rappeur vient de dévoiler le clip. Une sorte de road trip de luxe en amoureux sur la côte californienne, de quoi faire un peu d'egotrip et passer du bon temps.