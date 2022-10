Avec Dave East et Icewear Vezzo.

DJ Drama, logiquement prima au BET hip-hop Awards et Jim Jones ont sorti un projet commun, "Gangsta Grillz: We Set the Trends", qu'ils continuent de défendre. Cette fois, ils font équipe avec Dave East et Icewear Vezzo sur le morceau "Backdoe". Ils aiment parler de leur richesse et envisagent une très grosse soirée. On va les suivre...