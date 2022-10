Tion Wayne au golf avec Aitch pour "Let's Go"

Les deux rappeurs se mettent bien.

Les Anglais dominent ce rap game mondial en ce moment, et c'est chez eux que vont chercher les rappeurs pour trouver l'inspiration. Mais alors que tout le monde s'enfonce dans la drill, certains anglais ont déjà décidé de passer à autre chose. Notamment Tion Wayne, qui vient de dévoiler cette semaine un nouveau clip, "Let's Go", en compagnie de Aitch, un autre rappeur anglais, de Manchester cette fois. Une connexion dans un style "bad boys / Maybach", où ça joue au golf en bonne compagnie, avec des instrus hyper "good vibes". On achète, et vous ?