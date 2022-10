Dans son style si particulier.

Rafal avait fait très forte impression lors de son passage chez "Rentre Dans Le Cercle", en 2018. Depuis, le rappeur a bien avancé puisqu'il est signé depuis plus d'un an chez Echelon Records et qu'il dévoile régulièrement de nouveaux morceaux. Cette fois, avec "32 Barz", place à la technique et aux références bien placées, le tout livré avec un clip un peu perché, avec beaucoup d'effets et très bien fait graphiquement.