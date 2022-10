Un titre qui renvoie à l'actualité anglaise.

Si le label Echelon Records ne fait pas beaucoup de bruit en communication, ils en font dans le game, et notamment sur Youtube ou les plateformes de streaming. De nombreux artistes émergent grâce à la structure de Vald, comme Charles BDL, une des premières signatures du label. Le rappeur vient d'ailleurs de dévoiler un nouveau morceau clippé, "King Charles". Un titre entre l’introspection et l'egotrip, avec une belle aisance technique, on valide et vous?