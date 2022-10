Un clip réalisé par Marcell JB et Darrein G.

Rich Homie Quan lâche un nouveau single : "Kno No More". On retrouve le rappeur d’Atlanta dans sa résidence , en pleine réflexion sur l'évolution de sa vie et la notoriété. "Kno No More" est le extrait de son nouvel EP, "Family & Mula", composé de huit titres et sorti début octobre.