Les rappeurs s'ambiancent !

NLE Choppa et 2Rare se lâchent aujourd'hui sur un sample de "Love don't live here anymore" de Rose Royce, intitulé "Dia". Ce single marque le retour de NLE Choppa après son dernier titre "Little Miss", dans lequel on le voit émotif et romantique, et "9 Lives" en collaboration avec DDG et Polo G.