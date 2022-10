Extrait du dernier projet de Prinzly.

Prinzly compte bien nous faire kiffer cette année avec ses projets. Le rappeur rejoins aujourd'hui Hamza sur "ZOUM!", extrait de "ACTE I : PROPULSION", première partie de son nouvel album. Le clip se présente comme un film, créé par Filature, réalisé par Théo Asciak et produit par Mireille. Artiste, producteur et beatmaker, Prinzly voit son album comme un voyage, des prods de l'espace qu'il a entièrement écrit, rappé, chanté et produit lui-même.