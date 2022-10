Cordae dévoile le clip de "Unacceptable"

Un morceau qui a frappé fort cet été.

Cordae continue de faire son chemin, en étant de plus en plus respecté dans le rap game US. Des gros noms se succèdent pour ses feats, les moyens dans ses clips semblent augmenter et sa carrière est donc définitivement bien lancée depuis qu'il est officiellement solo, soit en 2019. Cette fois, il revient avec le clip de son gros carton de l'année, "Unacceptable", un morceau où il est assez mélancolique, torturé et révolté, le tout sous autotune. Du coup, pour le clip on le retrouve solo face à lui-même, dans différents lieux qui ont une grosse portée symbolique.