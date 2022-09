Osirus Jack 667 et Olazermi se retrouvent pour "Tsar Bomba". L'accolyte de Freeze Corleone et le petit frère de Stavo nous lâchent du gros son pour bien finir la semaine. Les rappeurs sortent un morceau dont le nom fait référence à la bombe nucléaire russe, connue pour être une des plus puissantes jamais créée.