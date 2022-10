Un nouveau clip extrait de son prochain album "Chapters Of The Trenches"

Tee Grizzley revient à l’école et présente "Mme Evans 1", la dernière série de ses prochains Chapters Of The Trenches. Dans le clip qui l’accompagne, le rappeur de Detroit raconte l’histoire d’une enseignante du secondaire, Mme Evans, et de ses élèves, Stephen et Mike. En amont de "Mme Evans 1", le rappeur nous avait déjà fait kiffer avec "Robbery Pt. 4" et "Jay & Twan 1".