Le rappeur continue ses séries !

Après "Robbery Pt. 4", Tee Grizzley poursuit sa série de freestyle criminels "Chapters Of The Trenches" avec un nouvel épisode, "Jay & Twan 1". Sur la production de Helluva, le rappeur de Detroit raconte l’histoire cinématographique des escrocs du quartier Jay et Twan. Une nouvelle série à suivre !