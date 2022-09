Le chanteur survole l'Extrême-Orient.

Denzel Curry sort le clip de "X-Wing", réalisé par Adrian Villagomez. Le clip se concentre sur une ville futuriste au Japon, dans laquelle se tient une rave cyberpunk. Le chanteur démontre ses talents de samouraï, et aide une femme sans défense en détresse avant de s’envoler dans le ciel dans son jet. "X-Wing" est extrait du dernier album de Denzel Curry, "Melt My Eyez See Your Future" dans lequel vous pouvez retrouver JID, 6LACK, T-Pain, Rico Nasty, Robert Glasper et Slowthai.