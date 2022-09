Les rappeurs aiment les belles voitures !

Fabolous et Dave East se retrouvent pour leur collaboration tant attendue, "Bach To Bach". Teasé depuis l'année dernière, le single est enfin disponible. Les rappeurs se retrouvent sur un sample de "You Can’t Stop The Rain" de Loose End. En plus de la sortie, les rappeurs se retrouvent dans deux Maybach le long de la ligne d’horizon de New York.