Jnr Choi dévoile le clip de "TICK TOCK"

L'interprète de "To The Moon" dévoile du très lourd.

Jnr Choi est devenu une vedette en l'espace de quelques semaines grâce à YouTube et aux réseaux sociaux, notamment TikTok. Son hit "To The Moon" a tourné dans toutes les vidéos, toutes les pubs, bref, un des morceaux de l'année à n'en pas douter. Après cet énorme succès, l'artiste originaire de Gambie est déjà de retour avec un tout nouveau clip, "TICK TOCK". Un morceau complètement différent de son précédent hit, dans un mood ensoleillé, limite caribéen, entraînant et parlant des femmes. Jnr Choi a l'air très polyvalent, un bel avenir s'ouvre donc pour sa carrière.