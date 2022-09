Le rappeur originaire de l'Alabama retrouve ses acolytes !

Gucci Mane lance "Red Flag", en compagnie BiC Fizzle et BigWalkDog. Depuis un studio d’art jusqu’au parking avec son équipe, le clip, réalisé par Joe Yung Spike, mets en scène les trois rappeurs en mode gang ! Cette exclu fait suite aux derniers morceaux de Gucci Mane, dont "Look Ma I Did It" avec Baby Racks et "Gelati"avec PeeWee Longway et BigWalkDog.