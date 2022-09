Gucci est chaud en ce moment.

Gucci Mane et Baby Racks se mettent dans la vidéo de leur collaboration, "Look Ma I Did It". Ils parlent de leur réussite et de leurs derniers projets. Dans le clip, on peut d'ailleurs les voir sur scène avant de rider dans la ville. On remarque que Guwop est particulièrement chaud en feat en ce moment.