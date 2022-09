Le duo mets en image les relations troublées...

Bleu est de retour avec Nicki Minaj sur son nouveau single, "Love In The Way". On les retrouve dans un clip réalisé par Primo. Le duo se retrouve pour mettre en image une relation troublée, à partir d’un monument moderne, tout en célébrant la belle représentation des hommes et des femmes noirs tout au long. Cette collaboration marque le retour de Bleu après son dernier EP "No I’m Not Ok", sorti en 2021 et de son album "Moon Boy".