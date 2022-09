Le premier gagnant de "Rhythm and Flow".

D Smoke balance les images de "El Rey". Le rappeur est de retour et est bien décidé à s'imposer. D Smoke a fait sa grande arrivée sur la scène musicale en 2019, en remportant la première saison de l'émission "Rhythm And Flow". De retour avec ce single, le rappeur mêle voiture et choeurs et c'est chaud !