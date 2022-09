Bekar est sur "La Branche"

Un nouveau clip extrait de son dernier projet : "Mirasierra".

Bekar nous lâche des images inédites pour le clip de "La Branche". Après "Avalanche" et "Dehors", on retrouve le rappeur dans un nouveau clip extrait de son dernier projet "Mirasierra", sorti le 8 avril dernier. On attend la suite fort, mais en attendant on vous laisse avec les images de "La Branche" !