Les rappeurs s'ambiancent à Las Vegas !

Nav, Lil Baby, Travis Scott, Las Vegas et les casinos, c'est le mélange de "Never Sleep". Nav continue sur sa lancée, après "Lost me", le rappeur est en direct de la ville qui ne dort jamais, accompagné de ses acolytes et bien décidé à s'amuser. La vidéo est rythmée par des effets spéciaux fascinants.