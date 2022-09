Le rappeur est de retour avec un nouveau single !

Prince Fellaga fait enfin son grand retour avec "Bumpy". Le rappeur originaire de Marseille s'était fait discret depuis quelque temps mais il est prêt à montrer qu'il est de retour et qu'il n'est pas prêt à laisser sa place. Avec "Bumpy", le rappeur évolue dans des images réalisées par Haouari Mounir, et sur une prod by Kheyzine.