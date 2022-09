Retour au lycée !

BRS Kash s'associe à Lil Poppa et Morray pour "Team Player". Le clip est réalisé par Jeffery Jackson, aka "J-Squared" et se déroule sur le terrain d’un lycée vide. Les rappeurs se retrouvent dans une nouvelle collaboration inédite, et on espère qu'il y a peut-être un projet en préparation !