Deuxième extrait de son album "Demons Protected By Angels".

Nav se rend au One Time Motel aux côtés de Future et de Don Toliver pour le clip de "One Time". Les images, réalisée par Spike Jordan, mettent les rappeurs en scène dans un désert surnaturel sous les étoiles. Après "Lost", Nav nous balance ce deuxième clip extrait de son album "Demons Protected By Angels".