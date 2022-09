Antilop Sa connecte avec Marseille et Dakar sur "Ghetto House" !

Découvrez le nouveau clip "Ghetto House" d’Antilop Sa !

Après les clips "Le Sourire de Kitano" et "Ceci n'est pas du Rap", Le Shogoun Noir continue d'enfoncer le clou avec un nouveau clip. En effet, depuis la sortie de "Printemps Noir Vol. 1" en mai 2021, le membre du groupe mythique ATK n'a cessé d'être actif. Une volonté de satisfaire les auditeurs mais aussi le meilleur moyen de préparer la suite.

Sur "Ghetto House", extrait de l’attendu "Printemps Noir Vol. 2", Antilop Sa connecte avec la planète Mars grâce à Stone Black, éminent membre du groupe emblématique Carré Rouge, mais repousse également les frontières avec le sénégalais Ibaaku.

Une triangulaire prestigieuse qui décloisonne les disciplines avec brio et permet au track de bénéficier d’une résonance internationale.

Tourné à Marseille, le clip réalisé par DAYZ, immortalise une connexion forte et inédite avec notamment les présences exceptionnelles de BossOne (3ème Oeil) et Dj Master Mike (Busta Flex, NTM…). Un axe Paris-Marseille puissant permettant d’entrevoir de futures collaborations et projets.

Entre rap, afro et électro, cet hybride assumé destiné aux ghettos de France et du monde est un hymne qui frappe les esprits fermés à grands coups de rimes, les obligeant à s’ouvrir davantage.

Définitivement dans les starting-blocks, le Shogoun Noir prépare une rentrée chargée et devrait annoncer prochainement une date de sortie pour "Printemps Noir Vol. 2-".



Découvrez le nouveau clip « Ghetto House » d’Antilop Sa dès maintenant sur Générations !