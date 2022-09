Un clip rempli de belles voitures !

G Perico et GotdamnitDupri se retrouvent dans le clip de "Did A Lot". Réalisé par Bijan Productions, le rappeur de L.A. se balade dans la ville et se rend dans une boutique de sneakers. Le morceau est extrait de l'EP commun de G Perico et du producteur GotdamnitDupri’s intitulé "LA Summers2".