Un titre introspectif, le rappeur se confie !

Après une longue tournée de concerts dans toute la France et plusieurs festivals, Joysad est désormais prêt à se rapprocher de son public à travers un titre plus ouvert. "Eh petit" est accompagné d'un clip réalisé par UNION, à l'origine des deux derniers clips de l'artiste "Antistress" & "Néant" ; dans lequel on retrouve Joysad qui s'adresse à lui enfant.