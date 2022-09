Le rappeur est très productif !

NBA YoungBoy nous gâte encore avec le clip de "Put it on". Réalisé par Isaac Garcia, le rappeur se mets en scène et débarque dans l’Utah au coucher du soleil. "Put It On Me" est extrait de sa mixtape "Realer 2", dans laquelle vous pouvez également retrouver le morceau "Purge Me".