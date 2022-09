Un single d'été incroyable dans lequel le duo n'hésite pas à se livrer.

Marwa Loud et SisiK sont de retour en feat sur "Ghetto". L'ancien membre du groupe Logobi GT et la chanteuse star de la musique urbaine s'associent sur ce nouveau hit. Après le succès récent de "Ghir Ntiya" en featuring avec le chanteur Moha K, Marwa Loud affirme son influence encore une fois. SisiK prépare également un nouvel album, on attend la date de sortie avec impatience !