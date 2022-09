Un morceau parfait pour nous ambiancer !

DJ Khaled s'associe à Quavo et Takeoff et nous balance "Party". Extrait de l'album "God Did" sorti le 25 août dernier, ce nouveau clip met en valeur l'envie de DJ Khaled de nous ambiancer toute l'année. On retrouve le trio en plein coeur d'une boite de nuit : lumières, musique, le cocktail parfait pour passer une bonne soirée ! On sait sur quel morceau on va danser ce soir !