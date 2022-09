Une semaine après la sortie de son single, le rappeur nous envoie un clip de folie !

Sur "Dawg House", Ray Vaughn s'associe à Isaiah Rashad pour un nouveau clip en noir et blanc. Réalisé par Cordell Jomha, les rappeurs de Los Angeles représentent le label Tog Dawg Entertainment, sur une instru by Rory Behr, dans un décor épuré. "Dawg House" marque le retour de Ray Vaughn depuis "Mannequin" et fait suite également à la collaboration d’Isaiah Rashad et Zacari sur "Bliss".