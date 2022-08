DJ Khaled sort plusieurs clips de son album "God Did"

Ils donnent un exemple de ce qu'on peut trouver dans l'album.

DJ Khaled n'est homme à faire les choses à moitié. Là où la majorité des artistes sortent un clip pour accompagner la sortie de leurs ablums, le résident de Miami en sorti beaucoup plus !

Il y a d'abord “Streets Know My Name” avec les chanteurs de reggae Skillibeng, Buju Banton, Capleton, Bounty Killer et Sizzla.

Le clip de Khaled avec deux tiers des Migos, Quavo et Takeoff est également disponible. Il s'agit du morceau "Party".

Il a aussi sorti la vidéo du morceau "It Ain't Safe" avec Nardo Wick et Kodak Black.