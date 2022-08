DAKS Le Monstre se demande "Où aller "dans son nouveau clip !

Découvrez le nouveau clip "Où aller" de DAKS !

Déjà validé par Gims, Booba ou Lacrim, DAKS apparaît en 2019 sur l’album “Il était une fois” de Black M avec le titre “Bon”, puis en 2020 sur le remix Grand Paris de Médine. Contacté ensuite par Jul pour participer au célèbre Classico Organisé, le rappeur du 91 honore une nouvelle fois l’invitation aux côtés de Mig, Hache P, ALP… sur le track “Ghettoisé” et se voit être récompensé d’un prestigieux disque de platine.

Après la récente sortie de son clip "Tous ces bâtards", reprise réussie et remarquée du mythique " Vous les copains je ne vous oublierai jamais" de Sheila, Le Monstre semble avoir misé sur l’apaisement. Il choisit cette fois de rassembler en remettant le couvert avec un nouveau clip tout aussi détonnant : « Où aller ».

Un hymne estival qui donnera à certains l'envie de prolonger les vacances et à d'autres, le besoin de repartir. Une ambiance chaleureuse et communicative parfaitement retranscrite à l’image par Ryan Wesley. Sur une prod entraînante de Wysko, Le Monstre de Cérémonie mêle avec justesse couplets kickés et refrain mélodieux, jouant subtilement avec sa voix rauque et son flow tout terrain. Une recette terriblement efficace.

Complètement déterminé depuis sa signature chez B18 Prod, DAKS poursuit son ascension et affiche clairement son ambition en étant de plus en plus actif.

Une rentrée qui s’annonce chargée et un ciel qui s’assombrit car si le beau temps vient après la pluie, DAKS, lui, préfère rappeler qu’après l’été viendra l’orage… À suivre !



