The Weeknd dans le trailer de la série "The Idol"

Le chanteur est aussi à l'origine de la série.

Un nouveau teaser de la série "The Idol" vient d'être mis en ligne. Elle a été créée par The Weeknd et Sam Levinson, à l'origine de la série "Euphoria". "The Idol" est l'histoire de la rencontre entre une star montante de la pop américaine, incarnée par Lily-Rose Depp, et le gourou d'une secte, campé par The Weeknd qui fait ici ses grands débuts d'acteur.