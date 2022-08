Un feat avec Offset et Moneybag Yo.

Dans son nouveau single, "Big 14", Trippie Redd évolue avec Moneybagg Yo et Offset. Ensemble, ils balancent des flows remplis de richesses, de pièges et de menaces. A noter que cette collaboration devrait également apparaître sur le prochain projet de Trippie, "A Love Letter To You 5".