Le rappeur balance un nouveau single !

Leonis est enfin de retour avec "Petit feu". Après la partie 2 de son projet "Sherhood", dans lequel nous avons pu retrouver "Bac à sable" et "Comme s'il en pleuvait" en feat avec Hatik, le rappeur originaire du 77 nous envoie un nouveau clip réalisé par Sinkro. Leonis est enfin totalement épanoui artistiquement et on a hâte de voir la suite.