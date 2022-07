La belle chanteuse est de retour.

Minissia est de retour aujourd'hui avec "Tu sais", un single accompagné d'un clip réalisé par Divercity Record. Le morceau est extrait de la compilation "Lafropop Vol. 1" et mets en valeur la voix de Minissia. Après avoir arrêté sa collaboration avec T2R, la chanteuse était assez discrète mais elle est bel et bien de retour et on est ravis !