1 million de vues après, Banguiz revient avec une trilogie !

Découvrez le nouveau clip "MITSANA" de Banguiz !

Boosté par son million de vues sur le clip "Alliés" en feat avec Alonzo, le rappeur marseillais Banguiz remet le couvert avec la trilogie "CASQUE INTÉGRAL".

Récemment certifié sur les projets 13 Organisé et Classico Organisé, celui qu'on appelle Le Bangz a su honorer l'invitation de JUL, et a su tirer son épingle du jeu. Déterminé, il enchaîne les séances studio et travaille sans relâche pour satisfaire son public, de plus en plus engagé. Désormais signé sur son propre label 13 Rec Publishing, toutes les conditions semblent être réunies pour livrer le meilleur !

La trilogie "CASQUE INTÉGRAL" est la première salve ! Un concept fort aussi bien musicalement que sur le plan de l'image et du scénario. Dans ce premier épisode "MITSANA" qui signifie "de bon matin", l'artiste débarque cagoulé et donne l'impression de vouloir régler ses comptes avec certains représentants de la loi et de la fonction publique.

Sur une prod de Voda MSProdz, Banguiz se balade avec un flow entraînant et maîtrisé. Un clip réalisé par Fujizen et Blk Prod qui utilisent avec brio les codes du cinéma en y ajoutant l'aspect esthétique d'un clip musical. Un combo parfait pour lancer une trilogie qui s'annonce des plus réussies.

