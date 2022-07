Gambino revient avec son hit ''VDV'' !

Découvrez le dernier clip de Gambino : ''VDV''

Gambino signe son retour. Le rappeur vient de frapper un grand coup en dévoilant son tout nouveau hit intitulé "VDV".

Reconnu pour ses hits tels que "Alicante", "Copacabana" ou encore "Punta Cana", Gambino est un artiste très talentueux qui a déjà collaboré avec d'autres artistes cette année et connaît une ascension fulgurante. Il cumule à ce jour plus de 160 millions de streams sur Spotify et 367 millions de vues sur YouTube.

Le rappeur marseillais vient justement de dévoiler son tout nouveau morceau qu'il a choisi de nommer "VDV", un hit qui va sans aucun doute tourner partout cet été.