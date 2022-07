YK cherche les "Billets" avec Kodes

Nouvelle frappe en provenance de Trappes.

Le 78 est une terre de rap depuis un bout de temps et le département continue de nous faire découvrir régulièrement de nouveaux talents. Cette semaine, place à YK, dit Yazbrolik, un jeune artiste de 19 ans originaire de Trappes qui traîne apparemment beaucoup avec l'équipe du Seven Binks. C'est donc en compagnie de Kodes qu'on le retrouve, pour le clip du featuring "Billets". Un morceau dans lequel le jeune rappeur nous parle de son vécu dans la rue, sur une instru assez dansante et très efficace, on vous laisse écouter ça. D'autres collabs avec les artistes du Seven Binks ont apparemment été enregistrées, on attend ça fort et on vous tient au courant.