BLK140 balance le deuxième extrait de son projet !

Une semaine après la sortie du son en collaboration avec FootKorner, le rappeur BLK140 balance le deuxième extrait de son prochain projet "Loading" qui sortira le 24 juin. Intitulé "V8", BLK140 invite Kodes pour un passe-passe légendaire. Une première partie en mélodie montre BLK et Kodes de jour, dans une ambiance chill. Mais après un changement de prod, les 2 kickeurs débarquent dans deuxième partie bien plus sombre et dansante.