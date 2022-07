MHR et Koalaa "A l'aise" pour leur retour !

Nouveau single pour le jeune duo.

Voilà quelques années maintenant que les deux nantais Koalaa et MHR ont débarqué dans le rap game, sûrs d'eux malgré leur très jeune âge au moment de leur signature en 2020. Deux ans plus tard, majeurs et plus déterminé que jamais à laisser une empreinte dans ce rap jeu, les deux jeunes artistes dévoilent leur nouveau single, "A l'aise". Pas besoin de parler, les autres rappeurs savent : galvanisés par leur succès anticipé, les deux rookies envoient leurs flows sans sourciller sur la prod, en prouvant qu'effectivement, ils sont plus qu'à l'aise sur l'instru et devant la caméra !