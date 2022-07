Edge et Ratu$ nous racontent "Cette nuit"

Accompagné d'un superbe clip

Edge et Ratu$ le savent très bien : ils jouent sur la corde sensible, en proposant à leurs fans avec le clip de "Cette Nuit" un véritable hommage à une époque dont on ne se lassera jamais. En train de taper leur meilleur Fifa Street, de poser devant un modèle de BM bien rétro comme on aime, ou tout simplement par leur façon de kicker à l'ancienne et de rapper sans artifice avec leurs tripes à même la prod, les deux artistes nous dévoilent un morceau à la fois rétro et qui ravira les amateurs du genre et à la fois suffisamment moderne pour mettre des gifles à n'importe qui se retrouvera devant les superbes plans des réalisateurs, qui subliment le travail des deux artistes.