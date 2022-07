Extrait de son projet "Réalité Rap Musique, Vol.2"

Ben PLG est de retour avec le clip de "Jusqu'à ce qu'elle s'aime". Après avoir dévoilé "Mauvaise Nouvelle", morceau dans lequel le rappeur revient sur sa participation à l'émission Nouvelle Ecole, Ben PLG lance un nouvel extrait de son projet "Réalité, Rap, Musique, Vol.2". On le retrouve dans un morceau mélancolique, dans lequel le rappeur parle de la France et de la société actuelle, qui semble ne plus avoir d'estime de soi et d'amour-propre.